Более тысячи жителей Ростовской области за сутки подхватили коронавирус

Фото: РостовРу

Жители Ростовской области продолжают болеть коронавирусом. За сутки опасный диагноз выявили у 1052 человек.По данным правительства региона на 19 марта, большинство инфицированных - люди от 46 до 65 лет. Снова эта возрастная категория выбилась в лидеры - 34% из общего числа новых зараженных. Еще 29,1% составили пациенты в возрасте от 18 до 45 лет, еще 16,5% - это пенсионеры 66 до 79 лет; 6,9% - пожилые люди старше 80 лет, а 12,9% - дети.С начала пандемии коронавирусом заразились 352 839 жителей Ростовской области. Практически 90% из этого количества смогли побороть болезнь и вакцинируются.В связи с улучшением эпидситуации в регионе власти сняли почти все ограничения.