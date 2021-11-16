Более 50 жителей Ростовской области погибли под колесами поездов меньше чем за год

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В Ростовской области меньше чем за год - с января по октябрь 2021 года - под колесами поездов погибли 53 человека.Для сравнения: в 2020 году на рельсах погибли также 53 человека. Ситуация остается неизменной. При этом с января по октябрь 2021 года травмы различной степени на железной дороге получили 69 человек. В том же 2020 году количество пострадавших составлял 81 человек.В пресс-службе СКЖД отметили, что причиной смертности в основном является хождение по путям в неположенных местах перед движущимся поездом.