В Ростове 10-летний мальчик погиб под колесами поезда
В Ростове-на-Дону пассажирский поезд насмерть сбил 10-летнего мальчика. Трагедия случилась утром 16 июня.
Ребенок шел возле железной дороги, в районе перегона Октябрь (после станции Рабочий Городок). В этот момент по ж/д путям ехал поезд. Мальчик не успел отреагировать и попал под колеса многотоннажного транспорта. Ребенок получил травмы, несовместимые с жизнью. Прибывшие медики констатировали его смерть.
- Причиной ЧП стало нарушение требований безопасности на железной дороге, - прокомментировали в УТ МВД России по СКФО.