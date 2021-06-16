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В Ростове 10-летний мальчик погиб под колесами поезда

В Ростове 10-летний мальчик погиб под колесами поезда
В Ростове-на-Дону пассажирский поезд насмерть сбил 10-летнего мальчика. Трагедия случилась утром 16 июня.

Ребенок шел возле железной дороги, в районе перегона Октябрь (после станции Рабочий Городок). В этот момент по ж/д путям ехал поезд. Мальчик не успел отреагировать и попал под колеса многотоннажного транспорта. Ребенок получил травмы, несовместимые с жизнью. Прибывшие медики констатировали его смерть.

- Причиной ЧП стало нарушение требований безопасности на железной дороге, - прокомментировали в УТ МВД России по СКФО.

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