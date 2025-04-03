Более 450 пар поженятся в красивую дату 25.04.2025 в Ростовской области

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Более 450 пар подали заявления на регистрацию брака в красивую дату апреля — 25.04.2025. Об этом сообщали на сайте донского правительства.Больше всего свадеб пройдет в Ростове-на-Дону — 208 пар, в Батайске — 30 пар и в Азове — 18 пар. Среди сельских районов лидерами стали Октябрьский и Аксайский районы.В Кировском ЗАГСе только в эту дату зарегистрируют брак 84 пары под марш Мендельсона. В России традиционно много свадеб приходится на первые выходные после Пасхи, и эта дата соответствует этому времени.