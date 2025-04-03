Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Более 450 пар поженятся в красивую дату 25.04.2025 в Ростовской области

Более 450 пар поженятся в красивую дату 25.04.2025 в Ростовской области
Более 450 пар подали заявления на регистрацию брака в красивую дату апреля — 25.04.2025. Об этом сообщали на сайте донского правительства. 

Больше всего свадеб пройдет в Ростове-на-Дону — 208 пар, в Батайске — 30 пар и в Азове — 18 пар. Среди сельских районов лидерами стали Октябрьский и Аксайский районы.

В Кировском ЗАГСе только в эту дату зарегистрируют брак 84 пары под марш Мендельсона. В России традиционно много свадеб приходится на первые выходные после Пасхи, и эта дата соответствует этому времени.
Фото: Ростов ру
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.