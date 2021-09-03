Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

Более 40% новых зараженных COVID-19 - жители Ростова

Более 40% новых зараженных COVID-19 - жители Ростова
В Ростовской области зафиксировали 477 новых случаев инфицирования коронавирусом. Большинство из них (196 человек, или 41%) - жители донской столицы.

В числе заболевших оказались по девять человек в Егорлыкском, Сальском, Красносулинском, Волгодонском районах и Батайске. В Аксайском, Семикаракорском, Зерноградском, Миллеровском, Неклиновском, Азовском, Мясниковском и городе Таганроге - по семь.

На территории Кагальницкого, Мартыновского районов и Азова вирус подхватили по шесть жителей. В Боковском, Обливском, Веселовском, Константиновском, Тацинском - по пять. Аналогичная ситуация - в Зверево, Шахтах и Гуково.

По четыре инфицированных выявили в Тарасовском, Чертковском, Матвеево-Курганском районах, Донецке и Новочеркасске. Борьбу с вирусом начали по три человека в Целинском, Милютинском, Октябрьском, Кашарском, Белокалитвинском, Песчанокопском, Каменском и Цимлянском районах.

Пациентами с COVID-19 стали по два жителя Орловского, Усть-Донецкого, Заветинского, Дубовского и Пролетарского районов. Меньше всего инфицированных выявили в Ремонтненском, Советском, Куйбышевском и Родионово-Несветайском районах. Там вирус подхватили по одному человеку.

Всего с начала пандемии диагноз подтвердился у 127 278 жителей Ростовской области. Большинство из них - молодежь и люди от 46 до 65 лет. По информации регионального правительства, 86% зараженных уже побороли COVID-19.

Теги: коронавирус в Ростовской области COVID-19 на Дону

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.