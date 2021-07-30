Больше половины новых заболевших COVID-19 - жители Ростова

В Ростовской области коронавирусом заболели еще 444 человека. Большинство из них (171 человек) - жители донской столицы. На втором месте по числу новых инфицированных - Аксайский район. Там выявили 14 случаев заражения. На третьем - города Каменск-Шахтинский (13 человек).В Азовском и Красносулинском районах положительные тесты на COVID-19 получили по 12 человек, а в Сальском - 11. Пациентами с коронавирусом стали восемь жителей Зерноградского района. В Целинском, Веселовском, Боковском и городах Новошахтинске, Батайске, Таганроге - по семь.На территории Дубовского, Пролетарского, Верхнедонского, Семикаракорского, Зимовниковского районов выявили по шесть заболевших. В Миллеровском, Неклиновском, Тарасовском, Кагальницком, Обливском, Песчанокопском, Мартыновском, Константиновском - по пять. Аналогичная ситуация - в Орловском, Морозовском, Мясниковском, а также в Зверево, Новочеркасске и Волгодонске.По четыре случая инфицирования обнаружили в Тацинском, Багаевском, Усть-Донецком, Ремонтненском районах, Азове и Шахтах. Столько же заболевших - в Гуково, Донецке, а также в Волгодонском, Матвеево-Курганском, Октябрьском, Белокалитвинском и Кашарском районах. Столько же инфицированных - в Милютинском и Каменском районах.В Родионово-Несветайском, Советском, Чертковском, Цимлянском и Шолоховском районах зафиксировали по два случая заражения. Это наименьшее количество за сутки со 2 по 3 августа.Всего с начала пандемии вирус подхватили 110 937 жителей Ростовской области. Из них 5 259 скончались от тяжелых последствий, сообщили в региональном правительстве.