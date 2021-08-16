Более 103 тысяч жителей Ростовской области победили коронавирус

Наряду с постоянно увеличивающимся количеством заболевших коронавирусом растет и число пациентов, победивших инфекцию. О новых данных сообщает правительство Ростовской области.По данным на 18 августа, за весь период в области выздоровели 103 285 человек, в том числе за последние сутки – 379. У этих пациентов нет симптомов заболевания, они уже не соблюдают самоизоляцию, но продолжают делать дыхательную гимнастику, разрабатывая легкие. Сделать вакцину пациенты смогут только спустя полгода.Выросло и число заболевших коронавирусом. За последние сутки опасный диагноз поставили 485 жителям региона. Общее число больных с начала пандемии достигло 118 105. Из этого числа жертвами опасного вируса стали 5 633 человека. Большинство из них - люди преклонного возраста.