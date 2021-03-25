В Ростовской области коронавирусом переболели 274 человека

Коронавирус в Ростовской области победили еще 274 жителя. Об этом сообщили в правительстве донского региона.По данным на 27 марта, за весь период пандемии коронавируса в области выздоровели 71606 человек, в том числе за последние сутки – 274. У пациентов не наблюдаются симптомы заболевания и три теста на вирус отрицательные.Есть и другая сторона медали. За сутки 244 новых заболевших коронавирусом. Общее число заболевших в Ростовской области приблизилось к 80 тысячам. Из этого числа 3508 жителей региона скончались, не сумев побороть заболевание.