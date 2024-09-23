Бойцу из Ростовской области во время выполнения боевой задачи оторвало руку
В зоне специальной военной операции (СВО) получил ранение боец из Ростовской области.
Антон Сметанин, уроженец Тацинского района, с начала специальной военной операции решил принять участие в боевых действиях. В августе 2023 года во время штурма под Угледаром он получил серьёзное ранение — гранатомет оторвал ему руку ниже локтя. По словам самого бойца, он четыре часа пролежал в лесополосе, истекая кровью. Однако благодаря своевременно оказанной медицинской помощи он был спасён от неминуемой гибели.
Десять месяцев Антон Сметанин провёл в московской больнице.
В сентябре за свои заслуги в зоне СВО уроженец донского региона был награждён государственной наградой «За храбрость» второй степени, о чём сообщила газета «Районные вести».