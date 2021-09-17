В Ростовской области без вести пропал 68-летний мужчина

В Азовском районе без вести пропал 68-летний мужчина. Николай Телешов не выходит на связь уже несколько дней.Как стало известно, житель села Самарское пропал днем 19 сентября. Последний раз пенсионера видели на пересечении улицы Карла Маркса и переулка Первомайского. С тех пор никто не знает, где он может находиться. Обеспокоенные родственники написали заявление в полицию об исчезновении мужчины.На вид ему - около 65 лет, рост - 176 сантиметров, среднее телосложение, волосы седые средние, глаза голубые. В день исчезновения Николай был одет в брюки, сиреневую рубашку и шлепанцы.Если вы что-нибудь знаете о местонахождении пропавшего, позвоните в полицию или по номерам: 8-800-700-54-52 или 112.