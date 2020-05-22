Фарм-блогер из Таганрога Диденко увеличила грудь
Скандально известная фарм-блогер из Таганрога Екатерина Диденко сделала пластическую операцию по увеличению груди. Процедура прошла 25 мая в одной из московских клиник.
- Недавно Екатерина призналась, что всю жизнь комплексовала из-за маленькой груди, но перестала об этом думать после того, как вышла замуж. Я считаю, что грудь в первую очередь нужна для того, чтобы кормить детей. Я выкормила двоих, - пишет Диденко.
Она добавила, что мысли о пластической операции не покидали её, и с супругом Валентином они договорились, что она состоится после рождения третьего ребёнка. К несчастью, молодой человек погиб и забеременеть весной или летом 2020-го, как планировалось, Екатерина уже не смогла.
- Раз уж судьба разнесла в пух и прах все наши планы, и уже ничего не вернуть, я решила сделать то, о чем мечтала лет десять. Последние пять лет на 80% моё тело было предоставлено моим детям. Сейчас я хочу заняться собой, своей внешностью, сделать то, чего не могла ввиду беременности и грудного вскармливания.
Блогер решила обратиться к московскому хирургу Рустаму Халиллуеву. Сделав разрез под грудью, он вставил ей круглые импланты объёмом 325 миллилитров. После процедуры Екатерина опубликовала несколько видео. Она рассказала, что её морозит, и пока она себя неважно чувствует.
Напомним, супруг Екатерины Диденко погиб во время вечеринки на праздновании её дня рождения. Он вместе с несколькими молодыми людьми задохнулся из-за сухого льда, который выбросили в бассейн ради веселья.