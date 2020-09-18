Теле-врач Малышева пригласила таганроженку Диденко на свою программу

Известная телеведущая и врач Елена Малышева пригласила фарма-блогера из Таганрога Екатерину Диденко принять участие в одной из своих программ. Радостной новостью девушка поделилась в своем «Инстаграме».По словам Диденко, она давно мечтала о сотрудничестве с самым известным в России доктором. Малышева написала ей лично и, по всей видимости, фарма-блогер намерена согласиться.– Екатерина, пожалуйста, свяжитесь со мной. Я хочу пригласить вас на программу про лекарства, – написала теле-врач, оставив свой личный номер телефона.Малышева – ведущая двух программ – «Здоровье» и «Жить здорово» на Первом канале. В какую из них приглашена Диденко, станет известно в скором времени.