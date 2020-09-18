Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

Теле-врач Малышева пригласила таганроженку Диденко на свою программу

Теле-врач Малышева пригласила таганроженку Диденко на свою программу
Известная телеведущая и врач Елена Малышева пригласила фарма-блогера из Таганрога Екатерину Диденко принять участие в одной из своих программ. Радостной новостью девушка поделилась в своем «Инстаграме».

По словам Диденко, она давно мечтала о сотрудничестве с самым известным в России доктором. Малышева написала ей лично и, по всей видимости, фарма-блогер намерена согласиться.

– Екатерина, пожалуйста, свяжитесь со мной. Я хочу пригласить вас на программу про лекарства, – написала теле-врач, оставив свой личный номер телефона.

Малышева – ведущая двух программ – «Здоровье» и «Жить здорово» на Первом канале. В какую из них приглашена Диденко, станет известно в скором времени.

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.