В Ростовской области трое суток ищут без вести пропавшую 17-летнюю девушку

Фото: Газета Новость.

В Ростовской области без вести пропала 17-летняя девушка. Местонахождение Евы Золотовской остается неизвестным почти трое суток.Юная жительница города Донецка ушла из дома 31 июля. Она не вернулась ни к вечеру, ни на следующее утро. Родные обзвонили всех знакомых и друзей девушки, но те не знали, куда она могла отправиться. Ева не выходит на связь с близкими.Родственники в отчаянии написали заявление в полицию. Ориентировку на пропавшую разместила местная газета «Новость».Рост девушки - около 165 сантиметров, телосложение худощавое. У подростка темно-русые волосы средней длины и зеленые глаза. В день исчезновения она была одета в черные штаны и розовую вязаную кофту. На ногах - белые кроссовки.Если вам известно что-либо о местонахождении девушки, сообщите в дежурную часть ОМВД России по Донецку по тел.: 8 (86368) 2-03-33, 8-909-432-63-56, 8-906-424-24-32.