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Блины за год подорожали на 30% в Ростовской области

Блины за год подорожали на 30% в Ростовской области

В 2025 году Масленица отмечается с 24 февраля по 2 марта. Портал Donday провел анализ стоимости приготовления блинов в этом году.

Согласно информации издания, стоимость продуктов для выпечки блинов в Ростовской области возросла на 30%. Основными причинами подорожания стали инфляция и увеличение ключевой ставки. Ранее Donday сообщал, что молочные продукты являются наиболее дорогостоящими в регионе.

В частности, цена за килограмм сливочного масла достигла 1 062 рублей, литр домашнего молока оценивается в 100 рублей, килограмм творога – в 463 рубля, килограмм сметаны – в 362 рубля. Десяток яиц можно купить за 140 рублей. Стоимость пшеничной муки почти не изменилась и колеблется от 79 до 125 рублей за килограмм, в зависимости от сорта.

Для приготовления блинов на семью из четырех человек понадобятся: пол-литра молока, пара яиц, 200 г муки, три ложки растительного масла, ложка сахара и 20 г сливочного масла для жарки. Общая стоимость этого набора продуктов составит 147 рублей.

В прошлом году аналогичный набор продуктов обходился в 112 рублей. Таким образом, ингредиенты подорожали на 30%, а «блинный» индекс увеличился на 6%.
Фото: Нейросеть
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