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Ростовский аэропорт Платов в очередной раз эвакуировали

Ростовский аэропорт Платов в очередной раз эвакуировали
Ростовский аэропорт в очередной раз эвакуировали. Информацию подтвердили в пресс-службе Платова.

Выводить сотни пассажиров, ожидающих вылета в столицу и Тюмень, а также регистрацию на три рейса в Москву, пришлось из-за сообщения о подозрительном предмете, поступившем 16 августа в 14:19.

Экстренные службы проверили территорию воздушной гавани, но ничего подозрительного не нашли. Аэропорт возобновил работу спустя полчаса после сообщения.

Напомним, за последние два месяца Платов эвакуируют в пятый раз.

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