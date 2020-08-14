Ростовский аэропорт Платов в очередной раз эвакуировали

Ростовский аэропорт в очередной раз эвакуировали. Информацию подтвердили в пресс-службе Платова.Выводить сотни пассажиров, ожидающих вылета в столицу и Тюмень, а также регистрацию на три рейса в Москву, пришлось из-за сообщения о подозрительном предмете, поступившем 16 августа в 14:19.Экстренные службы проверили территорию воздушной гавани, но ничего подозрительного не нашли. Аэропорт возобновил работу спустя полчаса после сообщения.Напомним, за последние два месяца Платов эвакуируют в пятый раз.