Безработный уроженец Ростовской области ограбил банк в Санкт-Петербурге



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В Санкт-Петербурге по обвинению в ограблении банка арестован уроженец Ростовской области. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк 14 октября.



По данным полиции, дончанин вошёл в банк на улице Ижорского Батальона в городе Колпино. Угрожая кассиру предметом, похожим на пистолет, заставил женщину отдать ему деньги. Сотрудница банка передала грабителю два пакета с деньгами, приготовленными для инкассации. Забрав их, злоумышленник скрылся. Сумма ущерба составила 8 миллионов рублей.

- В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейскими по подозрению в совершении преступления задержан неработающий уроженец Ростовской области, проживающий в городе Колпино, - рассказала Ирина Волк. - У мужчины изъят пневматический пистолет. В ходе обыска в квартире подозреваемого обнаружено около 6 миллионов рублей в банковских упаковках.



Часть похищенных денег грабитель потратил на покупку автомобиля. Дончанина поместили под стражу. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».