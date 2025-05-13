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Без вести пропавшего в Ростовской области мужчину нашли повешенным при загадочных обстоятельствах

Без вести пропавшего в Ростовской области мужчину нашли повешенным при загадочных обстоятельствах

Без вести пропавшего в Ростовской области мужчину нашли повешенным при загадочных обстоятельствах. Евгений Туснин 2 мая выехал из поселка Станичного в Донецке Ростовской области и пропал без вести.

Его целью были рыбалка и визит к матери. Ничто не указывало на надвигающуюся трагедию в тот день. Однако до места назначения Евгений не доехал. Обеспокоенные родственники забили тревогу, когда он перестал отвечать на звонки. Семья обратилась за содействием к полиции и добровольцам.

Более недели около трехсот человек участвовали в поисках Евгения. В процессе осмотра окрестностей в поле рядом с поселком сотрудники правоохранительных органов обнаружили его автомобиль с телефоном. Самого Евгения на месте не оказалось.

Вечером 11 мая волонтеры вновь прибыли на место, где была найдена его машина. В расположенном поблизости овраге обнаружили тело Евгения. Причиной смерти явилась механическая асфиксия.

Сообщение о том, что мужчина мог совершить самоубийство, потрясло его окружение. Родные и близкие Евгения не могут поверить в то, что он мог добровольно уйти из жизни.

По данным источника DonDay, мужчина был жизнерадостным и отзывчивым, помогал бездомным животным и вел здоровый образ жизни. Недавно в его семье произошло радостное событие – рождение долгожданного ребенка. Таким образом, очевидных причин для суицида у него не было. Кроме того, он не оставил предсмертной записки.

Прощание с Евгением состоится 14 мая в поселке Станичном Донецка Ростовской области.
Фото: соцсети
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