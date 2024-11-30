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В Таганроге нашли живым без вести пропавшего 46-летнего мужчину

В Таганроге нашли живым без вести пропавшего 46-летнего мужчину
Без вести пропавшего в Ростовской области 46-летнего мужчину нашли живым. О том, где находится Алексей Васильченко ничего не было около трех месяцев.

Мужчина проживает в Таганроге. 5 августа Алексей ушел из дома в неизвестном направлении. Он перестал отвечать на звонки и сообщен. Обеспокоенные родственники обратились в полицию. К поискам позже подключились волонтеры.

Только в ноябре добровольцы сообщили, что Алексея нашли живым. Где он был все это время, не раскрывается.
Фото: ЛизаАлерт.
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