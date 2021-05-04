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«Бессмертный полк» прошел в небе над Ростовом

«Бессмертный полк» прошел в небе над Ростовом
В небе над Ростовом-на-Дону 9 мая провели «Бессмертный полк». Знамена и фотографии ветеранов Великой Отечественной войны прошли в воздушном строю в День Победы.

Начальник пресс-службы ЮВО Вадим Астафьев рассказал, что накануне более 20 снимков передали летчикам бомбардировщиков Су-34, транспортных самолетов Л-410, Ан-26, Ан-12, вертолетов армейской авиации Ми-26, Ми-35, Ми-8АМТШ и Ми-28Н и истребителей Су-27, Су-30. Их установили в кабинах и на борту авиатехники.

Международная акция «Бессмертный полк» в 2021 году прошла в онлайн-формате из-за коронавируса. Участвовали в ней более 30 тысяч жителей Ростовской области.

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