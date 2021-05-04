В Ростове неизвестные пытались отправить двух нацистов на онлайн-акцию «Бессмертный полк»

В Ростове на онлайн-акцию «Бессмертный полк» хакеры пытались отправить нацистов. О хакерской атаке рассказал руководитель городского отделения движения «Бессмертный полк России» Андрей Кудряков.По его словам, неизвестные зарегистрировали на портале анкеты с фотографиями советских бойцов. Злоумышленники подписали солдат именами последователей Гитлера - Йозефа Геббельса и генерал-полковника германской армии Гудериана Гейнца.IP-адреса удалось вычислить. Правоохранительные органы готовы подключиться и привлечь их к ответственности.Акцию «Бессмертный полк» проводят в России с 2012 года. Она призвана поддержать память о защитниках Великой Отечественной войны. Во время шествия люди несут портреты своих предков, которые воевали или помогали фронту. С 2015 года участие в международной акции принимает и Ростовская область. Общее число участников насчитывает около 80 стран мира. Из-за пандемии мероприятие пройдет в онлайн-формате.По данным на 4 марта, для участия во всероссийской акции «Бессмертный полк онлайн» зарегистрировались почти 13 тысяч жителей Ростовской области.