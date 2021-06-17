Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

Баста на год перенес концерт в «Лужниках» из-за ухудшения эпидобстановки по COVID-19

Баста на год перенес концерт в «Лужниках» из-за ухудшения эпидобстановки по COVID-19
Знаменитый ростовский рэпер Василий Вакуленко, известный как Баста, снова перенес концерт на большой спортивной арене Москвы - «Лужниках». Об этом музыкант сообщил на своей странице в «Инстаграме» 18 июня.

Баста объяснил такое решение ухудшением эпидситуации по коронавирусу.

- Противоречивых мнений о том, что сейчас происходит в нашей стране и в мире, много, но мы понимаем те меры, которые принимаются, они важны для здоровья и безопасности каждого из нас, - написал музыкант.

Накануне Василий Вакуленко перенес еще несколько концертов - в Хабаровске, Иркутске и Владивостоке - по той же причине. Однако выступить в «Лужниках» ему не удается уже второй год подряд. В 2020 году концерт отменили из-за пандемии. Тогда его решили провести в 2021-м, но и тут помешал COVID-19.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.