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Баста перенёс три концерта из-за ухудшения эпидобстановки по коронавирусу

Баста перенёс три концерта из-за ухудшения эпидобстановки по коронавирусу
Знаменитый ростовский рэпер Баста вынужден переносить свои концерты в связи с новыми вспышками коронавируса. О переносе концертов музыкант сообщил в своём «Инстаграме».

«В связи с резко ухудшившейся санитарно-эпидемиологической обстановкой и запретом на проведение массовых мероприятий, концерт Басты в Иркутске 17 июня переносится. Также переносятся концерты в Хабаровске (18 июня) и во Владивостоке (19 июня)», - пишет рэпер.

В Иркутске, Хабаровске и Владивостоке число заболевших COVID-19 растёт с каждым днём. Так, с 12 июня в Иркутске введено ужесточение мер по борьбе с коронавирусом. В Хабаровском крае к ограничениям из-за роста случаев заражения вернутся с 17 июня. В городах временно не проводят никакие массовые мероприятия.

О новых датах концертов Басты станет известно позже.

Напомним, ранее власти Бурятии запретили проводить концерт ростовской группе «Каста».

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