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Ростовчанин Баста назвал дату выхода нового альбома

Ростовчанин Баста назвал дату выхода нового альбома
Ростовский репер Баста назвал дату выхода своего нового альбома. Анонс Василий Вакуленко сделал на своей странице в Инстаграме.

- Друзья,братья и сёстры, - обратился исполнитель к поклонникам. - Альбом «Баста 40» готов.

В этом году музыканту исполнилось 40 лет, поэтому его новый альбом звучит символически - «Баста 40». Супруга музыканта Елена Пинская делилась, что принимала активное участие в написании нового альбома мужа и давала ему ценные советы. Будут там только новые песни, или и те, что уже звучали, но в оригинальной аранжировке, неизвестно.

Премьера альбома запланирована на концерт Басты в Лужниках, однако релиз ориентировочно выйдет раньше. По словам Вакуленко, уже 20 ноября все желающие смогут услышать его новые треки.

Напомним, новый альбом будет 22-м в копилке репера. Свой первый альбом он выпустил еще в 1997 году под псевдонимом Баста Хрю в составе группы «Психолирик». После этого у него были совместные альбомы с «Объединённая Кастой», Гуфом и Смоки Мо.

Василий Вакуленко родился в 1980 году в Ростове-на-Дону в семье военных. Учился в общеобразовательной школе № 32 города Ростова-на-Дону, помимо этого, занимался в музыкальной школе, после этого поступил в училище на дирижёрское отделение, однако был отчислен в связи с неуспеваемостью.

Свое призвание будущая знаменитость нашел в репе. В 1997 году стал участником группы «Психолирик», которая в 1999 году была преобразована в «Касту». После этого стал выступать сольно. Его песня «Моя игра», написанная в 18 лет, дала музыканту путевку в большой шоу-бизнес. Сейчас репер считается одним из самых популярных исполнителей современности.

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