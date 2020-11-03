Ростовчанин Баста назвал дату выхода нового альбома

Ростовский репер Баста назвал дату выхода своего нового альбома. Анонс Василий Вакуленко сделал на своей странице в Инстаграме.- Друзья,братья и сёстры, - обратился исполнитель к поклонникам. - Альбом «Баста 40» готов.В этом году музыканту исполнилось 40 лет, поэтому его новый альбом звучит символически - «Баста 40». Супруга музыканта Елена Пинская делилась, что принимала активное участие в написании нового альбома мужа и давала ему ценные советы. Будут там только новые песни, или и те, что уже звучали, но в оригинальной аранжировке, неизвестно.Премьера альбома запланирована на концерт Басты в Лужниках, однако релиз ориентировочно выйдет раньше. По словам Вакуленко, уже 20 ноября все желающие смогут услышать его новые треки.Напомним, новый альбом будет 22-м в копилке репера. Свой первый альбом он выпустил еще в 1997 году под псевдонимом Баста Хрю в составе группы «Психолирик». После этого у него были совместные альбомы с «Объединённая Кастой», Гуфом и Смоки Мо.Василий Вакуленко родился в 1980 году в Ростове-на-Дону в семье военных. Учился в общеобразовательной школе № 32 города Ростова-на-Дону, помимо этого, занимался в музыкальной школе, после этого поступил в училище на дирижёрское отделение, однако был отчислен в связи с неуспеваемостью.Свое призвание будущая знаменитость нашел в репе. В 1997 году стал участником группы «Психолирик», которая в 1999 году была преобразована в «Касту». После этого стал выступать сольно. Его песня «Моя игра», написанная в 18 лет, дала музыканту путевку в большой шоу-бизнес. Сейчас репер считается одним из самых популярных исполнителей современности.