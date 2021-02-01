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Азовские археологи рассказали о чаше 14-го века с магическим знаком

Азовские археологи рассказали о чаше 14-го века с магическим знаком
Археологи из Азова поделились уникальной находкой. Специалисты рассказали о поливной чаше с магическим знаком 2 февраля.

При раскопках часто встречаются керамические сосуды, на которых процарапаны знаки. Информация, которую они содержали, была понятна только их современникам. На поливной чаше золотоордынского периода изображен один из самых распространенных знаков - «птичья лапка».

- Обычно знаки, начертанные на разной посуде, отличаются друг от друга, - говорит заведующий археологическим отделом Азовского музея-заповедника Андрей Масловский. - А «птичью лапку» мастера всегда изображали одинаково. Вероятно, это был какой-то магический знак.

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