Азовские археологи рассказали о чаше 14-го века с магическим знаком

Археологи из Азова поделились уникальной находкой. Специалисты рассказали о поливной чаше с магическим знаком 2 февраля.При раскопках часто встречаются керамические сосуды, на которых процарапаны знаки. Информация, которую они содержали, была понятна только их современникам. На поливной чаше золотоордынского периода изображен один из самых распространенных знаков - «птичья лапка».- Обычно знаки, начертанные на разной посуде, отличаются друг от друга, - говорит заведующий археологическим отделом Азовского музея-заповедника Андрей Масловский. - А «птичью лапку» мастера всегда изображали одинаково. Вероятно, это был какой-то магический знак.