Донские археологи рассказали о средневековой чаше с уникальной росписью
О редкой средневековой чаше рассказали донские археологи. Экспонат хранится в Азовском музее-заповеднике.
Уникальность предмета заключается в том, что она расписана ангобом — глиной, разведённой до консистенции сметаны.
- Можно сказать, что эта чаша — визитная карточка гончаров золотоордынского Азака. Ни в одном другом городе того периода не производилось такое количество чаш с росписью ангобом, - пояснил заведующий отделом археологии музея Андрей Масловский.
Примерно половина чаш, производимых на территории города, имела такую роспись. Вариантов нанесения рисунка было всего три-четыре. Так как более нигде подобная посуда не встречается, Азовский музей — единственное место в мире, где можно увидеть такую чашу.