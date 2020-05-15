Донские археологи рассказали о средневековой чаше с уникальной росписью

О редкой средневековой чаше рассказали донские археологи. Экспонат хранится в Азовском музее-заповеднике.Уникальность предмета заключается в том, что она расписана ангобом — глиной, разведённой до консистенции сметаны.Примерно половина чаш, производимых на территории города, имела такую роспись. Вариантов нанесения рисунка было всего три-четыре. Так как более нигде подобная посуда не встречается, Азовский музей — единственное место в мире, где можно увидеть такую чашу.