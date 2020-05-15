Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

Донские археологи рассказали о средневековой чаше с уникальной росписью

Донские археологи рассказали о средневековой чаше с уникальной росписью
О редкой средневековой чаше рассказали донские археологи. Экспонат хранится в Азовском музее-заповеднике.

Уникальность предмета заключается в том, что она расписана ангобом — глиной, разведённой до консистенции сметаны.
- Можно сказать, что эта чаша — визитная карточка гончаров золотоордынского Азака. Ни в одном другом городе того периода не производилось такое количество чаш с росписью ангобом, - пояснил заведующий отделом археологии музея Андрей Масловский.

Примерно половина чаш, производимых на территории города, имела такую роспись. Вариантов нанесения рисунка было всего три-четыре. Так как более нигде подобная посуда не встречается, Азовский музей — единственное место в мире, где можно увидеть такую чашу.

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.