Азовские археологи рассказали о необычной поливной чаше 14-го века

В Азове археологи обнаружили уникальную поливную чашу золотоордынского периода. О находке специалисты рассказали 20 января.Обычно глазурь хорошо сохраняется на поливных сосудах в земле благодаря стеклу с содержанием свинца. Однако иногда полива осыпалась еще в 14-м веке. Причиной этому могли стать некачественное сырье или малоопытный мастер. Одной из таких чаш с осыпавшейся поливой поделились археологи Азовского музея-заповедника.- На чаше изображена птица с длинной шеей. К сожалению, часть, на которой была изображена голова, обломилась, - рассказывает заведующий археологическим отделом Андрей Масловский. - Также можно увидеть туловище, покрытое перьями, похожими на чешую рыб, и крыло.По словам специалиста, схематически птица изображена так же, как и у художников 20-го века. Изображение на чаше демонстрирует передачу основной идеи символа птицы, которая появилась еще в средневековом Азаке.