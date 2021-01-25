Археологи из Азова нашли винный кубок золотоордынского периода

Азовские археологи поделились уникальной находкой 14 века. Специалисты археологического отдела музея-заповедника рассказали о винном кубке 26 января.Гончары Азака в основном изготавливали столовую посуду, однако некоторые изделия, отличавшиеся изысканностью и изяществом, предназначались для пиршества.- Сосуд уникален тем, что в нем сочетаются элементы производства сразу нескольких городов, - рассказал заведующий отделом археологии Андрей Масловский. - Внутренний декор кубка характерен для крымского производства, ножка изготовлена в византийском стиле. А если посмотреть на сам черепок сосуда, становится очевидно, что его изготовил местный мастер.По словам специалиста, гончар, скорее всего, экспериментировал со стилизацией кубка.