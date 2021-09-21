Азовские археологи поделились редкой находкой 19 века

Археологи из Азова поделились новой необычной находкой. На этот раз специалисты рассказали о редком предмете 19 века - кирпиче с уникальной подписью.Для ученых находка практически не представляется значимой. Она не несет в себе археологической информации о событиях. Однако экспертов заинтересовали необычные пометки на кирпиче.- Помимо привычного клейма, мастер оставил след пальцев и три буквы, вырезанные на глине. Возможно, эта аббревиатура - его фамилия, имя и отчество, - рассказал заведующий археологическим отделом Азовского музея-заповедника Андрей Масловский.Помимо этого, археологи обнаружили специализированный огнеупорный кирпич. По их предположениям, материал являлся частью производственной печи.- К сожалению, подобные находки среди вещей 19-20 веков мы обнаруживаем значительно реже, чем предметы золотоордынского периода, - добавил Андрей Масловский.