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Азовские археологи поделились редкой находкой 19 века

Азовские археологи поделились редкой находкой 19 века
Археологи из Азова поделились новой необычной находкой. На этот раз специалисты рассказали о редком предмете 19 века - кирпиче с уникальной подписью.

Для ученых находка практически не представляется значимой. Она не несет в себе археологической информации о событиях. Однако экспертов заинтересовали необычные пометки на кирпиче.

- Помимо привычного клейма, мастер оставил след пальцев и три буквы, вырезанные на глине. Возможно, эта аббревиатура - его фамилия, имя и отчество, - рассказал заведующий археологическим отделом Азовского музея-заповедника Андрей Масловский.

Помимо этого, археологи обнаружили специализированный огнеупорный кирпич. По их предположениям, материал являлся частью производственной печи.

- К сожалению, подобные находки среди вещей 19-20 веков мы обнаруживаем значительно реже, чем предметы золотоордынского периода, - добавил Андрей Масловский.
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