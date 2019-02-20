Автомобилистов Ростовской области предупреждают об ухудшении погодных условий



Донских водителей предупреждают об ухудшении ситуации на дорогах. В ближайшее время в регионе прогнозируют мокрый снег и дождь. К тому же может резко похолодать. Из-за этого на проезжей части и тротуарах ожидается появление гололедицы.



Автомобилистов призывают соблюдать дистанцию между машинами и придерживаться скоростного режима. Лучше отказаться от поездок на личном транспорте.



Пешеходам следует быть внимательными, не отвлекаться на мобильный телефон во время перехода дороги. На одежду и сумки сотрудники ДПС рекомендуют надеть светоотражающие элементы.