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Автомобилистов Ростовской области предупреждают об ухудшении погодных условий

Автомобилистов Ростовской области предупреждают об ухудшении погодных условий
Донских водителей предупреждают об ухудшении ситуации на дорогах. В ближайшее время в регионе прогнозируют мокрый снег и дождь. К тому же может резко похолодать. Из-за этого на проезжей части и тротуарах ожидается появление гололедицы.

Автомобилистов призывают соблюдать дистанцию между машинами и придерживаться скоростного режима. Лучше отказаться от поездок на личном транспорте.

Пешеходам следует быть внимательными, не отвлекаться на мобильный телефон во время перехода дороги. На одежду и сумки сотрудники ДПС рекомендуют надеть светоотражающие элементы.

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