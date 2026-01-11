Водителей предупредили о скользких дорогах в Ростовской области из-за непогоды

Фото: Госавтоинспекция РО

В связи с неблагоприятными погодными условиями автомобилистов Ростовской области известили о вероятной гололедице на трассах. Информация предоставлена областным управлением ГИБДД.Согласно метеорологическим сводкам, 11 января на территории региона ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега. С наступлением темноты возможно понижение температуры и, как следствие, возникновение наледи на дорожном покрытии.Управление ГИБДД призывает водителей проявлять максимальную осторожность при движении в условиях гололедицы. Рекомендуется двигаться с меньшей скоростью, увеличить дистанцию между транспортными средствами и избегать резких перестроений и обгонов.