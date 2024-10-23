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Авиакомпания «Азимут» обвинила Псковский аэропорт в повреждении самолета

Авиакомпания «Азимут» обвинила Псковский аэропорт в повреждении самолета
Арбитражный суд Псковской области рассмотрит иск донской авиакомпании «Азимут» к Псковскому международному аэропорту «Княгиня Ольга». Заседание пройдет 14 ноября.

Авиаперевозчик намерен взыскать с воздушной гавани 72 тысячи рублей компенсации за поврежденный самолет. В компании считают, что сотрудники аэропорта сломали антенну воздушного судна.

Ранее «Азимут» уже судился с хабом из-за поврежденного самолета. В 2023 году суд обязал выплатить авиакомпании 1,1 миллиона рублей.
Фото: Ростов.Ру
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