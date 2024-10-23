Авиакомпания «Азимут» обвинила Псковский аэропорт в повреждении самолета
Арбитражный суд Псковской области рассмотрит иск донской авиакомпании «Азимут» к Псковскому международному аэропорту «Княгиня Ольга». Заседание пройдет 14 ноября.
Авиаперевозчик намерен взыскать с воздушной гавани 72 тысячи рублей компенсации за поврежденный самолет. В компании считают, что сотрудники аэропорта сломали антенну воздушного судна.
Ранее «Азимут» уже судился с хабом из-за поврежденного самолета. В 2023 году суд обязал выплатить авиакомпании 1,1 миллиона рублей.