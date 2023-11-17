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Псковский аэропорт выплатит донской авиакомпании 1,1 млн рублей за поврежденный самолет

Псковский аэропорт выплатит донской авиакомпании 1,1 млн рублей за поврежденный самолет
Арбитражный суд Псковской области вынес решение по иску донской авиакомпании к местному аэропорту. Информация об этом размещена в картотеке на сайте суда.

Инцидент, повлекший двухлетние судебные тяжбы, случился 31 октября 2021 года. Тогда «Суперджет» компании «Азимут» прилетел в Псков из Москвы. Когда лайнер заходил на посадочную полосу, на его пути оказалась косуля. Удар пришелся на стойку шасси и поворотную створку реверса двигателя. В момент ЧП на борту воздушного судна находились 100 человек, из которых членами экипажа были только четверо. К счастью, происшествие обошлось без пострадавших (не считая косули).

По одной из версий, животное могло попасть на аэродром с прилегающей территории, которая находится в пользовании Минобороны РФ.

Авиакомпания подала иск и на Псковский аэропорт, и на Минобороны России. Представители воздушной гавани утверждали, что их вины в появлении косули нет. Однако арбитражный суд не нашел доводы обоснованными и решил, что Министерство обороны тут ни при чем. Решением суда аэропорт Княгини Ольги обязали выплатить «Азимуту» компенсацию 1,1 миллиона рублей. Воздушная гавань обжаловала решение, но в 14-м арбитражном апелляционном суде. Апелляционную жалобу оставили без удовлетворения.
Фото: Rostov.ru.
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