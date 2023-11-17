Псковский аэропорт выплатит донской авиакомпании 1,1 млн рублей за поврежденный самолет

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Арбитражный суд Псковской области вынес решение по иску донской авиакомпании к местному аэропорту. Информация об этом размещена в картотеке на сайте суда.Инцидент, повлекший двухлетние судебные тяжбы, случился 31 октября 2021 года. Тогда «Суперджет» компании «Азимут» прилетел в Псков из Москвы. Когда лайнер заходил на посадочную полосу, на его пути оказалась косуля. Удар пришелся на стойку шасси и поворотную створку реверса двигателя. В момент ЧП на борту воздушного судна находились 100 человек, из которых членами экипажа были только четверо. К счастью, происшествие обошлось без пострадавших (не считая косули).По одной из версий, животное могло попасть на аэродром с прилегающей территории, которая находится в пользовании Минобороны РФ.Авиакомпания подала иск и на Псковский аэропорт, и на Минобороны России. Представители воздушной гавани утверждали, что их вины в появлении косули нет. Однако арбитражный суд не нашел доводы обоснованными и решил, что Министерство обороны тут ни при чем. Решением суда аэропорт Княгини Ольги обязали выплатить «Азимуту» компенсацию 1,1 миллиона рублей. Воздушная гавань обжаловала решение, но в 14-м арбитражном апелляционном суде. Апелляционную жалобу оставили без удовлетворения.