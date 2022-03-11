Авиабомбу времен ВОВ нашли в Ростовской области

Фото: ГУ МЧС по Ростовской области

В Ростовской области обезвредили авиабомбу времен ВОВ. Боевой снаряд нашли 12 марта в Неклиновском районе, недалеко от села Новосо.Отголоски боевого прошлого заметили местные жители. Боеприпас лежал в поле в небольшой яме. Люди сразу сообразили, что такая находка представляет опасность, поэтому вызвали спасателей. На место приехали пиротехники. Они аккуратно извлекли 50-килограммовый снаряд из земли. Если бы люди проигнорировали находку, последствия могли бы быть печальными.Пиротехники регионального спасательного центра МЧС России отвезли боеприпас в безопасное место и уничтожили.Отметим, что это уже не первая авиабомба, которую нашли в Неклиновском районе. В ноябре 2021 года 100-килограммовый снаряд обнаружили в хуторе Мелюзовка. Его также утилизировали.