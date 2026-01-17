Авария на водопроводе в хуторе Вишневецкий оставила жителей Ростовской области без воды

Фото: Дондей

Серьезная авария на магистральном водопроводе в хуторе Вишневецкий стала причиной ограничения водоснабжения в ряде муниципалитетов Ростовской области. Об этом сообщила министр жилищно-коммунального хозяйства региона Антонина Пшеничная на своей странице в социальных сетях.Порыв на водопроводе был обнаружен утром 16 января. Изначально планировалось устранить аварию к 22:00, однако из-за сложности работ сроки были сдвинуты.- В 12:00 приступили к земляным работам, параллельно велись работы по откачке воды, - сообщила Антонина Пшеничная. "К 23:00 земельные работы все еще продолжаются из-за высокой обводненности участка."Для ликвидации последствий аварии задействованы две бригады специалистов общей численностью 18 человек, а также 5 единиц техники, включая два РВМ (роторно-вакуумные мотопомпы), два экскаватора и один КАМАЗ.Администрация Ростовской области организовала подвоз воды для населения, а также для обеспечения работы социальных объектов и котельных.