Сотни домов поселка шахты «Гуковской» в Ростовской области остались без холодной воды из-за аварии

Сотни домов посёлка шахты «Гуковской» в Ростовской области остались без холодной воды из-за аварии. Об этом проинформировала министр ЖКХ по региону Антонина Пшеничная 22 января.

Коммуникацию отключили в 10:00. Причиной стала необходимость срочного устранения прорыва на улице Герцена, 126.

Отключение прошло по 18 улицам: Киевской, Герцена, Маяковского, Крупской, Карла Маркса, Некрасова, Мира, Ушакова, Полтавскому, Артема, Московскому, Шахтинскому, Льва Толстого, Кольцевому, Чернышевского, Костюшкина, Краснодонецкому, Малому.

Сроки восстановления водоснабжения пока не сообщаются.
Фото: Дондей
