Археологи из Ростовской области обнаружили необычный сфероконус

Фото: Азовский музей-заповедник

В Ростовской области археологи обнаружили сфероконус, который ранее не был зафиксирован в научной литературе. Об этом сообщила археологическая служба Азовского музея-заповедника в своих социальных сетях.Сфероконус – это уникальный сосуд, использовавшийся в средние века для транспортировки химических веществ, особенно ртути. Он имеет форму, напоминающую лимон, с толстыми стенками и красивым орнаментом. Каждый производственный центр создавал сосуды, отличающиеся по форме и украшению.Во время раскопок на улице Гоголя, 5, был найден данный сосуд, который вызвал интерес у ученых. Специалисты отметили, что выяснить его происхождение не представляется возможным.- У сфероконуса отсутствует верхняя часть, что затрудняет определение места его производства, - прокомментировали сотрудники музея.Важно подчеркнуть, что в средневековье, взглянув на сфероконус, человек, связанный с химической промышленностью, мог сразу определить его происхождение.