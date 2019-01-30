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Археологи Азова нашли уникальный отпечаток ткани на осколке амфоры

Археологи Азова нашли уникальный отпечаток ткани на осколке амфоры
Сотрудники Азовского музея-заповедника обнаружили уникальный отпечаток ткани на фрагменте амфоры. Сосуд принадлежит к периоду средневековья, он был привезён из государства Трапензунд (нынешняя Турция).

На осколке остался отпечаток ткани 14-го века. Гончар, соединяя половинки амфоры, приложил на место стыка мокрый лоскут. Забыв про него, он отправил сосуд в печь. Там ткань сгорела, но на глине остались следы.

- Мы видим все ниточки, их даже можно пересчитать, - рассказывает завотделом археологии Андрей Масловский. - Сохранились даже складочки ткани.

Этот отпечаток является уникальным. Он позволяет реконструировать процесс работы средневековых ремесленников.

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