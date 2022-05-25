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Андрей Турчак поблагодарил Василия Голубева и Александра Ищенко за создание центра гумпомощи жителям Донбасса

Андрей Турчак поблагодарил Василия Голубева и Александра Ищенко за создание центра гумпомощи жителям Донбасса
Первый зампредседателя Совета Федерации, секретарь Генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак поблагодарил губернатора донского региона Василия Голубева и председателя Заксобрания Ростовской области, секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» Александра Ищенко за создание центра гумпомощи жителям Донбасса. Встреча прошла на форуме «Предпринимательство в новой экономической реальности».

Ростовская область - первый регион, куда стали прибывать беженцы. Здесь создали первый центр гумпомощи «Единой России», куда со всей страны привозили предметы и вещи первой необходимости.

– Хочу выразить огромную благодарность Василию Голубеву и Александру Ищенко, а также всему региональному отделению партии за проделанную работу. Губернатор Ростовской области вместе со своей командой все это время координировал деятельность центра и продолжает это делать сейчас, – подчеркнул Андрей Турчак.

Он отметил, что сегодня только по линии «Единой России» собрали и перевезли через границу РФ более восьми тысяч тонн гумпомощи для жителей Донбасса.
Фото: rostov.er.ru
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