Андрей Турчак поблагодарил Василия Голубева и Александра Ищенко за создание центра гумпомощи жителям Донбасса
Ростовская область - первый регион, куда стали прибывать беженцы. Здесь создали первый центр гумпомощи «Единой России», куда со всей страны привозили предметы и вещи первой необходимости.
– Хочу выразить огромную благодарность Василию Голубеву и Александру Ищенко, а также всему региональному отделению партии за проделанную работу. Губернатор Ростовской области вместе со своей командой все это время координировал деятельность центра и продолжает это делать сейчас, – подчеркнул Андрей Турчак.
Он отметил, что сегодня только по линии «Единой России» собрали и перевезли через границу РФ более восьми тысяч тонн гумпомощи для жителей Донбасса.