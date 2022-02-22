Ростовская область стала центром для гуманитарной помощи жителям ДНР и ЛНР

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Ростовская область стала центром поддержки жителей Донбасса. В регион привезли более восьми сотен тонн гуманитарного груза. Разместился конвой на автостоянке «Акватория» в левобережной части донской столицы. Лагерь посетили первый заместитель председателя Совета Федерации Секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак, вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова, губернатор Ростовской области Василий Голубев, спикер донского парламента Александр Ищенко, врио министра МЧС России Александр Чуприян. Они осмотрели колонну, пообщались с волонтерами, водителями большегрузов, которые доставили в регион гумпомощь со всех уголков страны. Затем автомобили направились в пункты временного размещения беженцев, которые находятся на территории Ростовской области.- Сбор гуманитарной помощи объявили с самых первых дней, когда беженцев стали размещать во временных пунктах донского региона. Первый конвой с 800 тоннами гумпомощи пришел 22 февраля. На месте активно работали волонтеры: они помогали со сбором предметов первой необходимости, с выгрузкой и разгрузкой, а также сопровождением груза. На следующий день автоколонна доставила груз во временные пункты размещения, – отметил Андрей Турчак.Автоколонна состоит из 30 машин с гумпомощью со всей России (Адыгея, Самара, Астрахань, Челябинск и многие другие города) и десяти от министерства РФ по делам гражданской обороны, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий. Груз везут самый разный, ведь у людей по сути нет ничего. Отдельная машина доставит в ПВРы бытовую технику — холодильники, стиральные машины, микроволновки. Несколько большегрузов доставят детям канцелярию, учебники и другие книги, а также всевозможные игрушки. В остальных - предметы гигиены и вещи первой необходимости, продукты питания, подгузники. К примеру, Чеченская Республика собрала и отправила в Ростов 300 тысяч столовых яиц.Вопрос с условиями временного размещения детей сейчас один из приоритетных. Им нужно продолжаться учиться, дети должны как-то проводить свое время, играть и читать. Это уже не говоря о лечении и питании. Тема действительно серьезная, ведь по последним данным, российскую границу пересекли более 31 тысячи детей из Донбасса, из которых более тысячи – дети-сироты.- Сейчас необходимо свести к минимуму бумажную волокиту, связанную с тем, что часть прибывших детей являются гражданами России, часть – нет. Кроме того, некоторые прибыли без документов, а кого-то привезли даже без взрослых. На каждого ребенка будут оформлены специальные лицевые счета для перевода денежных средств. Нужно проследить, чтобы вся помощь (в том числе и медицинская) детям была оказана, - подчеркнула вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова.Вице-спикер Госдумы посетила ростовскую Областную детскую клиническую больницу. Там лечение получают 8 детей из ДНР и ЛНР. Главврач детской клинической больницы Светлана Пискунова рассказала, что все пациенты из республик получают все необходимое для лечения. Они размещены в палатах, у них достаточно лекарств.Активное содействие в сборе гуманитарной помощи оказывают и участники Всероссийской акции «Мы вместе», «Волонтерская рота боевого братства», «Волонтеры-медики», «Волонтеры Победы». Они работают не только в Ростовской области, но и в других регионах, есть находятся временные пункты размещения.По словам Андрея Турчака, в общей сложности с начала эвакуации границу с донским регионом пересекли порядка ста тысяч жителей Донецкой и Луганской республик. Беженцев готовы принять во всех российских регионах, но пока основной поток эвакуированных приходится именно на Ростовскую область. Здесь для них работают девять городков жизнеобеспечения и 125 пунктов временного размещения. Если наплыв продолжит увеличиваться, эта ситуация также остается под контролем — сейчас готовятся еще несколько временных пунктов размещения. Речь идет о полевом лагере общей вместимостью 600 человек, а также порядка пятисот стандартных ПВРах. Что касается гумпомощи, до 28 февраля в область доставят дополнительных 500 тонн груза.С 20 февраля на базе региональной общественной приемной «Единой России» в Ростове-на-Дону действует Центр правовой поддержки для прибывших из ДНР и ЛНР. Он создан по поручению Председателя Заксобрания Ростовской области Александра Ищенко. Рассказывая об объеме этой работы, председатель комитета донского парламента по законодательству, координатор Центра Александр Косачев сообщил, что по состоянию на конец дня 22 февраля в Центр поступило 202 обращения за первые два с половиной дня работы.- Вопросы людей, которые обращаются к нам, касаются, в первую очередь, получения выплаты – 10 тысяч рублей. Следующая категория вопросов - миграционные проблемы. За последние полтора дня появились также вопросы, связанные с поиском родственников. Сейчас мы вышли на контакт с Главным управлением МЧС, договорились о том, что мы такую информацию будем передавать в Министерство по чрезвычайным ситуациям, - подытожил Александр Косачев.