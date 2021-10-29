Волонтеры «Единой России» активизируют свою работу в Ростовской области

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В Ростовской области волонтерский центр партии «Единая Россия» принял решение об усилении помощи больницам и населению. Такая необходимость возникла из-за ухудшения эпидситуации в регионе. Об этом сообщил секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», председатель Законодательного собрания Ростовской области Александр Ищенко.Под его руководством 1 ноября прошла встреча с партийными активистами, руководством регионального политсовета «ЕР», «Молодой Гвардией», парламентариями Госдумы и Законодательного собрания области, местными депутатами. Речь шла о перезапуске работы волонтерского центра единороссов.- Эпидобстановка в настоящее время ухудшилась, что заставляет выстраивать организацию помощи нуждающимся по-другому. На медицинские учреждения и врачей идет серьезная нагрузка. Не стоит забывать и о целой категории вынужденно самоизолированных жителей. Речь идет о невакцинированных пожилых людях. Участие волонтеров в помощи врачам и жителям стало частью повседневной работы «Единой России», - подчеркнул Александр Ищенко.Он отметил необходимость максимального включения добровольцев в оказание помощи и постоянную коммуникацию с людьми. Так, во всех муниципалитетах они выяснят существующие потребности медучреждений и граждан определенных категорий. При этом значимым направлением работы волонтеров остаются доставка в госпитали питьевой воды, содействие врачам в посещении пациентов на дому, дежурство в регистратурах больниц. Кроме того, важной частью деятельности станет и доставка врачам наборов к чаю – это позволяет проявить внимание к самим медикам, считают партийцы.Работа волонтеров партии координируется с региональным штабом общероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе». С активистами также сотрудничают министерство здравоохранения донского региона и органы местного самоуправления.Всю необходимую помощь жители могут получить посредством консультации на горячей линии волонтерского центра: 8 (863) 291-89-18.