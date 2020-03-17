«Единая Россия» объединяет усилия с ОНФ по оказанию помощи людям в связи с пандемией коронавируса



В Калуге на базе общественной приемной партии «Единая Россия» секретарь Генсовета Андрей Турчак, руководитель исполкома ОНФ Михаил Кузнецов и врио губернатора Владислав Шапша открыли первый в стране волонтерский центр по оказанию помощи гражданам в связи с пандемией коронавируса. В его состав вошли общественные организации «Волонтеры Победы» и «Волонтеры-медики».



«Это первый пример взаимодействия между президентской партией и президентским общественным движением. Задача таких центров - оказание помощи людям, которые оказались в сложной ситуации в связи с пандемией коронавируса, ветеранам Великой Отечественной войны, одиноким пенсионерам. Для этого мы объединяем усилия и с волонтерами-медиками ОНФ, и с «Волонтерами Победы» на базе общественных приемных партии», - подчеркнул Турчак, отметив, что в ближайшее время такие штабы откроются по всей стране.



Кузнецов, в свою очередь отметил, что «Единая Россия» обладает максимально широким количеством представителей и первичных отделений, а ОНФ – большим количеством волонтеров, которые готовы ездить к людям старшего возраста.



«Все наши волонтеры готовы включиться в работу. Уже работает единый колл-центр, куда поступают звонки людей старшего возраста. Они будут распределяться на уровне регионального центра», - пояснил Кузнецов. Он подчеркнул, что волонтеры должны, в том числе, наладить взаимодействие с органами соцзащиты, чтобы пресечь действия мошенников.



Принявший участие в открытии волонтерского центра врио губернатора Калужской области Владислав Шапша рассказал о том, что в регионе введен режим повышенной готовности и создан региональный штаб по противодействию распространению коронавирусной инфекции.



«В него вошли члены правительства Калужской области, а также федеральных органов власти. На сегодняшний день действует комплекс ограничительных мероприятий. Мы благодарны за те возможности, которые предоставляют «Единая Россия» и ОНФ, чтобы максимально эффективно организовать работу по помощи пожилым людям. Ее можно сделать только вместе», - сказал Шапша.



Задача волонтерских центров «Единой России» и ОНФ – помогать гражданам из группы риска: пожилым людям, одиноким пенсионерам, ветеранам Великой Отечественной войны. На базе каждого центра будут сформированы мобильные бригады волонтеров, которые будут в случае необходимости организовывать доставку продуктов питания, лекарств и медицинских препаратов, оказывать консультационную поддержку и другую необходимую помощь.



Подобный штаб разворачивается и в Ростовской области. В настоящее время в регионе организовано информирование людей о профилактике коронавирусной инфекции, рассказывал ранее секретарь регионального отделения «Единой России», председатель донского парламента Александр Ищенко. Партийцы раздают на уличных пикетах и распространяют в социальных сетях памятки с информацией о мерах профилактики коронавирусной инфекции и антисептические средства. Мобильные группы организовывают доставку продуктов и медикаментов одиноко проживающим гражданам.



Напомним, 16 марта на заседании Бюро Высшего Совета «Единой России» председатель партии Дмитрий Медведев дал поручение региональным отделениям партии предоставить весь имеющейся ресурс в распоряжение оперативных штабов по противодействию распространению коронавируса, развернутых в регионах.