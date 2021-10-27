Анастасия Костенко родила Дмитрию Тарасову мальчика

Ростовчанка Анастасия Костенко, жена футболиста Дмитрия Тарасова, родила мальчика. Об этом стало известно 29 октября. Сына назвали Алексеем.Супруги очень ждали сына, поэтому когда Анастасия сообщила, что у них будет мальчик, все были шокированы. Футболист поделился на своей странице в социальной сети своей радостью: новорожденный наследник весит почти 3,5 килограмма, а рост составляет 52 сантиметра. Кроме того, в этот раз Тарасов решил присутствовать на родах и поддержать жену. Во время появления Евы и Миланы футболист был на играх и не смог находиться рядом с Анастасией.Анастасия Костенко рассказала, что всегда хотела большую семью. Сам Дмитрий Тарасов признался, что ему очень важно воспитать наследника.Отношения футболиста с уроженкой Сальска начались в 2018 году. Тогда Тарасов только развелся с Ольгой Бузовой, и Анастасия скрасила его одиночество. Спустя несколько месяцев отношений пара поженилась.