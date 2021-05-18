Анастасия Костенко забеременела третьим ребенком

Известная ростовчанка и супруга футболиста Дмитрия Тарасова беременна третьим ребенком. Об этом Анастасия Костенко рассказала на своей странице в «Инстаграме» 20 мая.Модель опубликовала семейную фотографию с мужем и двумя дочками - двухлетней Миланой и годовалой Евой. Тарасов приобнял жену, а та придерживает рукой округлившийся живот.- Мы с моим любимым мужем снова станем родителями! - написала Костенко. - Мы ждем малыша!Судя по всему, пол ребенка супруги еще не знают. Девушка отметила, что они счастливы, независимо от того, кто родится.Накануне Дмитрий Тарасов заинтриговал подписчиков одной новостью. Футболист выложил более 10 сторис, подогревая интерес аудитории и обещая вот-вот все рассказать. А затем опубликовал фото на своей странице одновременно с женой.- Важнейшая новость этого года! - написал спортсмен. - Милая, это лучший подарок для меня!Тарасов и Костенко начали встречаться в 2016 году. До этого спортсмен состоял в браке с телеведущей Ольгой Бузовой. Еще тогда Дмитрий не раз признавался, что хочет наследника, но экс-супруга была не намерена заводить детей. В 2018 году футболист женился на ростовчанке Костенко. Вскоре у них родилась первая дочь, а через полтора года - вторая.