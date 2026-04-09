Донской гроссмейстер Андрей Есипенко утратил шансы выиграть турнир претендентов

Уроженец Ростовской области, гроссмейстер Андрей Есипенко утратил возможность выиграть турнир претендентов. 9 апреля он сыграл вничью в десятой партии с Маттиасом Блюбаумом, шахматистом из Германии.

По итогам четырёх туров у Есипенко 3,5 очка. Это означает, что он уже не сможет догнать Жавохира Синдарова из Узбекистана, который лидирует с 8 очками и сохраняет математические шансы на победу.

Турнир претендентов проходит на Кипре с 28 марта и собрал восемь сильнейших шахматистов мира. Победитель получит право сразиться с действующим чемпионом и побороться за звание чемпиона мира.

В интервью DonDay Андрей Есипенко ранее говорил, что участие в этом турнире — самая значимая победа в его спортивной карьере.
Фото: Турнир Претендентов
Еще по теме:

