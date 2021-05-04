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Анастасия Костенко показала красавицу-маму

Анастасия Костенко показала красавицу-маму
Известная модель - уроженка донского региона показала красавицу-маму. Анастасия Костенко опубликовала трогательное фото с родительницей.

«Моя любимая мамочка, душа. Поздравляю тебя с днем рождения! Спасибо тебе за жизнь! За любовь, за веру, за счастье и все то, что храню и берегу. Пусть все твои цели реализуются! Я рядом. Люблю и обожаю. Спасибо твоим дедушкам и моим прадедушкам за честь, отвагу и великую возможность жить в мире. Всех с праздником! У меня их, как вы поняли, сегодня два», – эмоционально написала Анастасия.

Поклонники Костенко присоединились к теплым словам.

«Смотритесь, как сестрички», «Такая молодая и красивая мама», «Какие теплые объятия», «Теща у Тарасова – огонь», – отметили подписчики.

Напомним, Анастасия Костенко стала известна после романа с Дмитрием Тарасовым. Футболист ушел к модели от Ольги Бузовой. Бывшая жена спортсмена оскорбляла Костенко и нелестно высказывалась о ней в Сети.

После развода с телеведущей Тарасов женился на Костенко. Через полгода у них родилась первая дочь Милана, а в феврале 2020-го - вторая, Ева.

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