Ростовчанка Анастасия Костенко восхитила фанатов шикарной прической

Известная модель и жена футболиста Дмитрия Тарасова восхитила фанатов шикарной прической. Новое фото Анастасия Костенко опубликовала у себя в микроблоге. В кадре молодая мама появилась с голливудской укладкой - шикарные локоны спадали на ее плечи.Пользователи Сети пришли в восторг от макияжа и прически модели. Все, как один, отметили, что make up подобран идеально под образ. Обычно фолловеры не хвалят Костенко. Она вечно подвергается критике за неумение подбирать одежду. Не раз ее называли колхозницей и «мисс безвкусицей».