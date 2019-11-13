Алексей Навальный раскритиковал работу донского МВД



Фото: media.spokesman.com



Политик Алексей Навальный опубликовал видеоролик, посвящённый работе главного управления МВД Ростовской области. Поводом к публикации стало нашумевшее ДТП с участием сотрудника полиции.



Участковый из отдела МВД по Азову насмерть сбил на трассе молодого человека и попытался замести следы преступления.

– Штука в том, что родственники смотрят записи с камер наблюдения и видят, что в автомобиле был не один Роман Лобанов, а еще некий полковник МВД и другие люди, - комментирует Алексей Навальный. - Разгорается скандал. Получается, если один сбил, то другие участвовали в сокрытии преступления.







Оппозиционер уверен, что региональное МВД покрывает своих сотрудников, пытаясь доказать, что полицейский был в машине один. А Романа Лобанова арестовали только под грузом доказательств.

– Степень поражения беззаконием всего вашего областного МВД такая, что вы не можете претендовать на то, что вы полицейские, - добавляет оппозиционер. - Люди не могут к вам обращаться, они вам больше не доверяют. К сожалению, это происходит по всей стране. Система МВД погрязла в коррупции и преступлениях.



Напомним, авария произошла в ночь с 2 на 3 ноября. 22-летний Руслан Попов отправился из Пригорода Батайска пешком в Ростов. После этого никто его не видел и не мог с ним связаться. 5 ноября тело молодого человека обнаружили в Азовском районе. По характеру травм стало понятно, что парень стал жертвой ДТП. Позже стало известно, что его сбила машина, за рулём которой находился полицейский.



Сотрудник правоохранительных органов увёз тело пешехода с места происшествия и спрятал в лесополосе, а на следующий день отправился в служебную командировку.







В настоящее время полицейский находится под стражей.