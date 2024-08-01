Алексей Логвиненко: В Ростове проходит обустройство контейнерных площадок в рамках единой концепции

Фото: администрация Ростова

В Ростове-на-Дону проходит обустройство контейнерных площадок в рамках единой концепции. Они имеют одинаковый внешний вид, технические характеристики, обновленный внешний вид, а также крепче прежних. При их изготовлении производители используют массивные ограждающие конструкции из бетона, раздвижные ворота толщиной металла более двух миллиметров. Они позволят предотвратить деформирование основных элементов.- Специальные конструкции позволяют сохранить территорию вокруг чистой, не допустить распространение отходов за пределы площадки, - рассказал глава администрации Ростова-на-Дону. - Для предотвращения образования свалочных очагов на прилегающих территориях предусмотрены увеличенные отсеки для складирования крупногабаритных отходов. До 1 ноября администрации районов в рамках своих полномочий обустроят 50 таких контейнерных площадок.Эти мероприятия помогают улучшить санитарное состояние территорий общего пользования. В соответствии с федеральным и региональным законодательством согласование собственного места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов является обязанностью отходообразователя.Напомним, что в конце июня жители дома № 186/1 по проспекту Стачки на личном приеме у Алексея Валентиновича уже попросили обустроить контейнерную площадку в сквере. Тогда глава администрации сообщил, что денежные средства в размере 160 тысяч рублей на эти цели поступили в МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства» Советского района.