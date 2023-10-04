В Ростове усилят меры профилактики детского травматизма

Фото: администрация Ростова.

В администрации Ростова обсудили ряд актуальных проблем города. Расширенное планерное совещание с участием главы Алексея Логвиненко состоялось 4 октября.Одна из ключевых тем касалась санитарного содержания территорий донской столицы. Согласно муниципальному контракту, подрядчик обязан убирать и мыть тротуары (почти 350), дороги (более 800), мосты (33), остановки (около 500), урны (более 4 тысяч), а также косить сорняки летом (свыше 700 территорий) и расчищать снег зимой. Однако это лишь часть работы по санитарному содержанию территорий Ростова.Отдельно обсудили уборку мусора, в том числе проблему его несвоевременного вывоза. Речь идет о крупногабаритных отходах.Сотрудники департамента ЖКХ и энергетики, комитета по охране окружающей среды Ростова проверили более 100 контейнерных площадок. За 10 дней выявили 54 случая нарушения сроков вывоза КГО.Замглавы администрации города по вопросам ЖКХ Валентин Кукин отметил, что для решения проблемы создана рабочая группа, в которую вошли представители и районных администраций, и «Чистого города». Благодаря оперативному взаимодействию, можно будет отследить ситуацию с накоплением отходов.Кроме того, приняли решение установить камеры видеонаблюдения в местах, где выявили нарушения сроков вывоза крупногабаритного мусора, и поставить 200 новых контейнерных площадок. Последние будут рассчитаны на КГО. Работу планируют завершить до конца 2023 года.Что касается стихийных свалок, с ними тоже ведется активная борьба. Для этого ужесточили требования к подрядчику по ликвидации стихийных свалочных очагов за счет бюджетных средств. В частности, изменения были связаны со сроками вывоза таких отходов.Глава администрации Ростова рассказал, что уже заключен контракт на вывоз 35 тысяч кубометров мусора. Срок вывоза отходов категории А с улиц города раньше составлял 72 часа, а теперь - 48.- Помимо этого, заказчику предоставлено право присутствовать при утилизации и размещении отходов в рамках контракта, а также при взвешивании груженого транспорта подрядчика на полигоне. Уверен, все эти меры принесут плоды, - резюмировал Алексей Логвиненко. - Уверен, все эти меры принесут плоды.В ходе совещания еще одной важной темой стали меры профилактики детского травматизма. С начала года в Ростове участниками несчастных случаев стали 72 ребенка. Причиной в основном были ДТП.Глава администрации донской столицы подчеркнул, что принимаются все меры, чтобы снизить уровень детского травматизма. Каждую ситуацию анализируют отдельно и принимают индивидуальные решения. Кроме того, школьникам ежегодно проводят тематические мероприятия, на которых рассказывают о правилах поведения на дороге. В течение 2023 года в таких акциях участвовали около 76 тысяч учеников и 57 тысяч родителей. Одно из масштабных мероприятий - фестиваль-конкурс «Безопасное колесо» собрал 33 тысячи детей.Большую помощь в просветительской работе оказывают сотрудники ГИБДД. Алексей Логвиненко поставил задачу еще плотнее работать в этом направлении, а также проанализировать ситуацию и установить элементы безопасности во внутриквартальных проездах. Там тоже происходят аварии с участием детей.- Летом на расширенном заседании Совета отцов представили проект «Безопасная дорога в школу». Суть проекта – создание безопасных условий для детей по всему маршруту следования к образовательным учреждениям, благоустройство подходов к школам и детским садам. Проект поддержан, уже определены «проблемные» зоны, - отметил Алексей Логвиненко. - Сформированный реестр направлен в департамент автодорог.Также на постоянной основе в Ростове проводят профилактические рейды в семьи. Эта работа также будет продолжена.