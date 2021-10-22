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Алексей Логвиненко пообещал благоустроить рощу у Ворошиловского моста в Ростове

Алексей Логвиненко пообещал благоустроить рощу у Ворошиловского моста в Ростове
Сити-менеджер Логвиненко пообещал благоустроить рощу у Ворошиловского моста. Что здесь построят – решат ростовчане

В ивовой роще у Ворошиловского моста прошёл субботник по уборке территории от мусора и сухостоя. Участники мероприятия смогли пообщаться лично с сити-менеджером Ростова-на-Дону Алексеем Логвиненко.

«То, что роща должна благоустраиваться, это факт. Здесь не будут вырубать деревья, а даже высадят новые. Чтобы было спокойствие, можно разграничить несколько земельных участков и те, где есть деревья в хорошем состоянии, отдать в зону рекреации», – объяснил глава городской администрации.

Логвиненко подчеркнул, что территорию нельзя бросать без внимания: например, здесь нет освещения, общественных туалетов, а саму рощу никто не убирает. Сити-менеджер еще раз заверил ростовчан, что роща не будет отдана под застройку ЖК.

«Хотим послушать мнения жителей, которые хотят, чтобы город развивался. Большинство решит, что здесь будет. Исходя из этого примем решение», – заявил Алексей Логвиненко.
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